أحلام تجيب على أسئلة متابعيها.. وتنفي هذا الخبر عن زوجها

متابعة بتجــــــــــــرد: حرصت النجمة الإماراتية أحلام على الرد على أسئلة جمهورها الكثيرة حول أعمالها الفنية الجديدة وغيابها الذي طال بسبب فيروس كورونا المستجد والتزامها لفترة طويلة بالحجر المنزلي، فغرّدت عبر “تويتر” موجّهةً رسائل الى محبيها عبرّت فيها عن حبّها الكبير لهم، وكتبت في تغريدة: “أنا كنت ملتزمة جداً بالحجر وعشان أسجل لازم أروح الاستوديو.. والاستوديو يعني ناس ومهندسين وتسجيل وهذا يعرضنا للخطر.. الآن الوقت صار أفضل”.

وأضافت: “مع إني حريصه على تقديم الجديد والافضل لكم، واذا حبيت اتكلم عن البومي فهو جاهز بنسبه ٧٠ بالمية ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها اعلن عن موعد نزول الالبوم”.

وردّت أحلام على أسئلة جمهورها، مؤكدةً أنها صوّرت 4 كليبات في دول مختلفة، هي بالي وفنلندا ومصر وباريس، ونفت نفياً قاطعاً الأخبار التي تردّدت عن مشاركة زوجها مبارك الهاجري في كليب إحدى أغانيها، مؤكدةً: “هذا الكلام غير صحيح”، في إشارة الى أن مبارك لم يصور كليب معها.

وكتبت في تغريدة أخرى، “أما بالنسبة للعمل سنغل فهو مش في حساباتي ابدا لاني مركزه في ألبومي اكثر وممكن لو عندي عمل جاهز افاجئكم فيه كسنغل”.

يُذكر أن آخر أعمال أحلام كان أغنية “أنا مدري عن الناس”، وهي من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال.