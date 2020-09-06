الخليج 365 - حليمة الشرباصيالأحد 2020/9/6 10:19 م بتوقيت أبوظبي
هاجم نجم هوليود الأمريكي برادلي كوبر حفلات الجوائز السينمائية، من ضمنها الأوسكار، واصفاً إياها بـ"السطحية".
وقال الممثل الذي لم يفز بأي جائزة أوسكار خلال مسيرته الفنية رغم ترشحه 8 مرات، إن هذه الجوائز لا معنى لها على الإطلاق، وفقاً لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وصرح "كوبر" بذلك خلال لقاء مع المغني أنتوني روس، إذ قال الأخير إن تركيز حفلات الجوائز السينمائية على الممثلين يؤدي لتجاهل العمل الجماعي لطاقم عمل الفيلم.
وعلّق "كوبر" على كلام زميله في فيلم "A Star Is Born- مولد نجمة": "موسم الجوائز السينمائية هو اختبار حقيقي، لأنهم يغذون هذا التفكير ويختزلون العمل الفني"، مضيفاً: "إنه أمر رائع أن تواجه غرور ونقص هذه الصناعة".
وفاز "كوبر" بأكثر من جائزة سينمائية، منها "بافتا" و3 جوائز "جرامي" لفيلم "مولد نجمة" الذي قام بإخراجه.
وفي عام 2019، قال "كوبر" إنه شعر بالإحراج لعدم تلقيه ترشيحاً لأفضل إخراج عن فيلم "مولد نجمة"، وأن صُناع السينما أشعروه بأنه فاشل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجاهله في الأوسكار.. برادلي كوبر يهاجم الجوائز السينمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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