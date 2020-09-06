إصابة ريانا في حادث دراجة نارية

تعرضت مغنية البوب الأمريكية ريانا إلى إصابات طفيفة بعد تعرضها لحادث دراجة نارية مؤخرًا.

ووفقًا لموقع "إن إم إي" الأمريكي، نشرت مجلة TMZ عدة صور للمغنية بكدمات متفرقة، منها واحدة بوجه متورم وسرعان ما انكشف أمر تعرضها لحادث.





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وكشف الموقع، أن الدراجة النارية انقلبت بالمغنية واصطدمت بها في رأسها، فأصيبت ريانا بكدمات خفيفة إلا أنها تتعافى حاليًا، وفقًا لطبيبها الخاص.

تأتي إصابة ريانا بعد أسابيع من إصابة المنتج البريطاني سايمون كاول في حادث دراجة نارية، أدى إلى كسر في عموده الفقري وخضوعه لعملية جراحية؛ ليتعافى منها في أسابيع معدودة ويخرج محذرًا المعجبين من خطورة قيادة الدراجات النارية.



