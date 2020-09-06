لقاء سويدان: اعتزلت الفن و"سيد درويش" أجبرني على العودة

عادت الفنانة المصرية لقاء سويدان من جديد للساحة الفنية، بعد تراجعها عن فكرة الاعتزال، وعلى خشبة المسرح أثبتت للجمهور ولنفسها أنها تمتلك موهبة كبيرة في التمثيل والغناء والرقص، وذلك من خلال مسرحية "سيد درويش" التي تُعرض الآن على مسرح البالون بالقاهرة.

ونجحت "لقاء" على مدار 23 ليلة عرض في جذب أنظار الجمهور والنقاد بشخصية "جليلة العالمة" التي قدمتها بطريقة رشيقة وساحرة.

”الخليج 365” التقت بالفنانة لقاء سويدان للحديث عن أسباب اعتزالها الفن، ودوافع العودة، وكواليس العرض المسرحي الجديد "سيد درويش"





ـ بداية.. ما الذي جذبك لمسرحية سيد درويش؟

كل شيء في هذا العرض مميز، لأن القصة تدور حول فنان الشعب سيد درويش الذي ملأ الدنيا بأعماله الفنية الخالدة، كما أنني أجسد شخصية جليلة وهي حبيبة سيد درويش وملهمته، جذبني الدور لأنني فنانة شاملة أحب الغناء والتمثيل والرقص، وهذا العرض جعلني أشعر بحالة من الإشباع الفني.





- وكيف جاء ترشيحك لهذا الدور؟

تم ترشيحي للدور منذ فترة طويلة، ولكن فجأة شعرت بعدم قدرتي على الاستمرار وأصابتني حالة من الضيق فقررت الاعتزال والبحث عن طريق جديد.

وبعد 7 شهور التقيت بالمخرج مراد منير وأقنعني بالعودة لأنه يعلم مدى عشقي للفن، والتقيت بالصدفة مصمم الاستعراضات عادل عبده وجدد عرضه لي بالمشاركة في المسرحية، وعندما قرأت النص وافقت على الفور، خاصة أنني من عشاق سيد درويش.

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- يضم أرشيفك الفني أعمالاً كثيرة رائعة، لماذا فكرتِ في الاعتزال؟

شعرت بعدم الرضا على الطريقة التي تحكم الحركة الفنية في مصر، وأن هذا المناخ لا يناسبني، لذا أعلنت الاعتزال وسافرت إلى الإمارات لتدريس الدراما، وبعد 7 شهور عدت لمصر وتراجعت عن فكرة الاعتزال لأن الفن يجري في دمي.

- في المسرحية استعراضات كثيرة.. فهل احتاج الأمر لتدريب طويل؟

الكثير من الجمهور لا يعلمون أنني درست باليه حر، وأحب الأعمال الاستعراضية، وفي "سيد درويش" أقدم 5 أغنيات وعدد من الاستعراضات، وهذه النوعية من الأعمال تشعرني بالسعادة وتؤكد للجميع أنني فنانة شاملة.





- قدمت الفنانة هند رستم دور "جليلة العالمة" في السينما.. هل فكرت في المقارنة؟

نصحنى عدد كبير من الزملاء بالعودة للفيلم ومشاهدة أداء الفنانة العظيمة هند رستم، لكني رفضت الفكرة وقلت لنفسي يجب أن أقدم "جليلة العالمة" بشكل جديد ومختلف ويعكس شخصيتي، وحمداً لله نجحت في الدور وأشاد الجميع بأدائي.

- ما العوامل التي ساعدتك على تقديم الشخصية بهذا الأداء الرائع؟

قرأت كثيراً عن جليلة العالمة وتعاملت معها بإحساس شديد، وقدمتها في العرض بأسلوب خفيف، جليلة كانت شخصية ذات طلة وجميلة لحد كبير وقد اجتهدت لإظهار كل هذه السمات





- هل كنتِ تتوقعين حجم الإقبال الجماهيري على العرض؟

بصراحة شديدة لا، كنت خائفة خاصة وأن الافتتاح تم في ظل أزمة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، لكن خاب ظني وتفاعل الجمهور مع العرض وهذا جعلني أشعر بالسعادة وأكتشف أن العمل الجيد يؤثر في الجمهور مهما كانت الظروف المحيطة به.



