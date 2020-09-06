سيلين ديون تنضم لمبادرة زهير مراد للتضامن مع بيروت

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"الخليج 365" من بيروت: انضمّت المغنية الكندية سيلين ديون إلى الحملة التي أطلقها مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد وتهدف إلى مساعدة اهالي بيروت المتضررين من الإنفجار الكارثي، عبر التبرّع بالمال، عن طريق شراء قميص من تصميمه كُتب عليه “Rise From The Ashes” بمبلغ 25.99 دولار تذهب بالكامل الى جهود الإغاثة.

ونشرت ديون عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ارتدت فيها القميص الخاص بالحملة وعلقت بالقول: "أشارك زهير مراد في مشاعدة اهالي بيروت الذين فقدوا الكثير في الإنفجار الكارثي. 100% من عوائد بيع هذا القميص القطني تذهب لجهود الإغاثة التي تقوم بها منظمة فرح العطاء. ودعت متابعيها للمشاركة وشراء القمصان من رابط الموقع الذي يوفر هذه القمصان بأشكال وأحجام مختلفة للجنسين.