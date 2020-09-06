هيفاء وهبي تبحث عن مجوهراتها المسروقة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: لجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى جمهورها لمساعدتها في إيجاد 14 قطعة مجوهرات فقدتها قبل عام وتعتقد الآن بأنها سرقت منها.

حيث نشرت الفنانة اللبنانية عبر خاصية القصة على الإنستغرام عدة صور لمجوهراتها المسروقة، وعلّقت بالقول: "إذا حدا شاف هالخاتم أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن مجموعة ضاعوا مني من تقريباً سنة، بس هلأ صرت متأكدة إنهم مسروقين 14 قطعة!! تأكدت أنهم اتسرقوا مني، فلو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني عالدايركت ووعد مني لن أذكر أسامي.. شكراً".

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من إخفائها لهويّة السارق، إلا أن الكثيرين قد خمنّوا أنه محمد وزيري مدير أعمالها السابق، والمحبوس حالياً لمدة شهر على ذمة تحقيقات قضية خيانة الأمانة والنصب والإستيلاء على أموالها.

