شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى فى أحدث ظهور لها على البلاج: والروح إيه يداويها غير شمس وبحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة ليلى علوي في أحدث ظهور لها على البلاج خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددا من الصور خلال استمتاعها بالبحر في فصل الصيف، معلقة :"والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا".



ليلى علوي عبر فيسبوك

على صعيد آخر، أشادت النجمة ليلى علوى بتنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد التى نظمتها مصر أمس تحت سفح الأهرامات في حضور عدد كبير من المسئولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



الفنانة ليلى علوى على البلاج

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ونشرت ليلى علوي مجموعة من صور حفل القرعة عبر حسابها الشخصي بانستجرام، وكتبت: "في اللحظات دي حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في أحلى مكان في العالم، سفح الأهرامات في مصر العظيمة، البلد اللي طول عمرها بتدعم وبتصنع وتستضيف التاريخ والفن والرياضة وأهم أحداث العالم، في انتظار دورة قوية ومشرفة تليق باسم مصر والمصريين في يناير 2021 بدعم كامل من الدولة المصرية وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، من قلوبنا كلنا مع بلدنا وكل الدعم للفريق القائم على تنظيم الحدث العالمي ده وأمنياتنا الطيبة لفريق كرة اليد المصري بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق".



الفنانة ليلى علوى على شاطئ البحر