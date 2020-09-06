شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية WAP تتصدر قائمة " Official Singles Chart " فى إنجلترا هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أغنية WAP للنجمة العالمية كاردي بي و نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون قائمة " Official Singles Chart " في إنجلترا لهذا الأسبوع ، و هي القائمة التي تضم عادة أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم ، ومن أبرز النجوم الذين تواجدوا بالقائمة هذا الأسبوع دريك و برونو مارس و الفريق الكوري BTS ، و النجمة العالمية مايلي سايروس ، و غيرهم الكثيرون .

من جهة أخرى كشفت مؤخرا كاردى بى البالغة من العمر 27 عاما فى مقابلة حديثة لها مع " Hot 97 " أنها كانت تأمل حقا أن تظهر فى كليب WAP النجمة العالمية ليزو " Lizzo " ، لكن جدول أعمالها لم يتماش مع توقيت التصوير، وكانت ليزو خارج المدينة فى الوقت الذى كانوا يصورون فيه الكليب ، كما كشفت كاردى بى أنها كانت تتبادل الرسائل مع ليزو كونها كانت تمتلك قدرا كبيرا من الحماس لتواجد النجمة الشهيرة فى كليب WAP حيث كانت كاردى بى تمتلك رؤية واضحة عن كيفية ظهور ليزو بهذا الكليب.

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يذكر أن كليب WAP أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمة الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا مع ميجان ذا ستاليون ، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.