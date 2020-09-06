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ماجد المهندس يحيى حفلا غنائيا فى السعودية 17 سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب ماجد المهندس حفلا غنائيا ضمن رحلة كروز بالسعودية، يوم الخميس الموافق 17من شهر ستبمبر الحالى، ومن المقرر أن يقدم المهندس عددا كبيرا من أغنياته الخليجية المتنوعة منها، تحبك روحى، تناديك، أوقعلك عقد، الدنيا دوارة، بين ايديا، صباح الخير، كيف المسا.

 

فيما يقدم راشد الماجد عدد من أغنياته منها، وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل.

 

 

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من ناحية أخرى طرح ماجد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "من رياض لـ أبو ناصر" على يوتيوب، والتى أهداها لملك السعودية،وهى من كلمات نهار، وألحان يعقوب الخبيزي، وتوزيع الموسيقى سيروس، وهندسه جاسم محمد.

 

 

يذكر أن ماجد المهندس احتفل بوصول مشاهدات أغنيته الجديدة "مو ضروري" إلى أكثر من 27 مليون  مشاهدة منذ طرحها في 2 يوليو، حيث نشر بوستر دعائي للأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

 

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