شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى نجيب يحول 22 أغنية لمحمد منير إلى لوحات فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

افتتح أمس الشاعر والفنان التشكيلى "مجدى نجيب" معرضا فنيا قدم خلاله 30 لوحة زيتية حول تجربته الفنية الثرية، وخلال الافتتاح كان الخليج 365 حاضرا مع كوكبة من نجوم الفن والإعلام والثقافة، وصرح الشاعر الكبير والفنان المبدع لليوم السابع قائلا : المعرض له علاقة بالغناء الأصيل والطرب والجمال والآلات الموسيقية وهذا قليل ما تجده في لوحة فهي كأنها بها مزيكا وطرب وهذه كانت رغبتي أمام الغناء الهابط هذه الأيام .

وكشف الشاعر الكبير لليوم السابع مفاجأة وهي أن معرضه القادم سيكون عن أغاني محمد منير وبالتحديد 22 أغنية كتبها للكينج منها شجر الليمون وبنتولد و طعم البيوت ومن أول لمسة وحواديت والطول واللون والحرية وأغنية القدس .



الشاعر مجدي نجيب في افتتاح معرضه والزميل جمال عبد الناصر بحضور صبري فواز وسيد فؤاد والأب بطرس دانيال



صورة بطريقة السيلفي مع الشاعر مجدي نجيب والسيناريست سيد فؤاد

المعرض حضره الفنانون صبرى فواز وأنوشكا والموسيقار هانى شنودة والإعلامى جمال الشاعر والسيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما والإعلامي والكاتب الصحفي محمد هاني والكاتب الصحفي والمسرحي أيمن الحكيم بالإضافة للدكتور الفنان سيد خاطر .

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السيناريست سيد فؤاد أمام إحدي لوحات معرض مجدي نجيب



الشاعر مجدي نجيب والكاتبان محمد هاني وايمن الحكيم

يذكر أن الشاعر الكبير مجدي نجيب قدم أشعاره للكثير من مطربي مصر العظام منها أغاني "كامل الأوصاف" مع عبدالحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون .



إحدي لوحات الفنان والشاعر مجدي نجيب



لوحة من معرض الفنان والشاعر مجدي نجيب