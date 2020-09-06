شكرا لقرائتكم خبر عن احمد الفيشاوى فى أحدث فيديو من كواليس أغنية "نمبر 2" بالمزمار البلدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أحمد الفيشاوي في أحدث فيديو من كواليس أغنيته الجديدة "نمبر 2"، والذى يستعد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث كشف عن كواليس الأغنية من داخل الاستديو الذى سيطر عليها نغمات المزمار البلدي، وعلق عليه بكتابة : "قريباً نمبر 2".

وكان شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره، أول أمس عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أيضاً، بصورة من داخل أحد الاستوديوهات التي يقوم بتسجيل فيها أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر طرحها الفترة القادمة، حيث ظهر جانب من الاستوديو وكتب: "شغالين على أغنية جديدة، انتظروا نمبر 2".



احمد الفيشاوي ومزمار فى كواليس اغنية نمبر 2

كما كان الفيشاوى شارك بفيديو طريف من كواليس آخر يوم تصوير لفيلمه الجديد "30 مارس"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص احتفالا بنهاية تصوير الفيلم الذى توقف أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا.

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احمد الفيشاوي خلال كواليس الاغنية