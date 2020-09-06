شكرا لقرائتكم خبر عن صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس فى أحدث ظهور لهما بعد وصول مولودهما الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين اليوم، الظهور الأول للنجمة العالمية صوفي تيرنر، مع زوجها المطرب العالمي جو جوناس، بعد وصول مولودهما الأول منذ عدة أسابيع، في احدى شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في نزهة تحت اشعة الشمس.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية فإن النجمة صاحبة الـ 24 عاما استقبلت طفلتها الأولى سراً في 22 يوليو الماضي بأحد المستشفيات في لوس أنجلوس الأمريكية، من صديقها صاحب الـ 30 عاماً، بعد أن أعلنت حملها في شهر فبراير الماضي.



صوفى تيرنر وجو جوناس

وكانت النجمة صوفي تيرنر كشفت عن أول لقاء جمعها بزوجها المطرب جو جوناس، حيث قالت إنها تقابلت معه في حانة وأنها كانت تعتقد أنه "أخرق" ومتعدد العلاقات النسائية وكانت تخاف منه، لذلك قامت بجمع كل أصدقائها الرجال وذهبت إلى لقائه، وأوضحت تيرنر أنها رقصت معه ثم اتخذا ركنا هادئا في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.

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صوفى تيرنر وجو جوناس



صوفى تيرنر وجو جوناس



صوفى تيرنر وجو جوناس

صوفي من نجمات مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى تيرنر، مايسى ويليامز.