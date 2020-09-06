شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية محمد رمضان الجديدة "يا حبيبي" على أحد التطبيقات قبل طرحها على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد رمضان عن طرح أحدث أعماله الغنائية "يا حبيبي" عبر أحد التطبيقات حالياً، وذلك قبل طرحها على يوتيوب الليلة، وذلك بعد سلسلة من التشويق التى اعتادها رمضان مع جمهوره قبل طرح أي من أعماله الغنائية خلال الفترة الأخيرة، حيث نشر فيديو يتضمن جزءا من كلمات الأغنية عبر حسابه على موقع انستجرام. وكان شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره بالأمس من خلال صورة من كواليس تصوير كليبه الجديد "يا حبيبي" الذي يقوم بتصويره حالياً في مدينة دبي مع النجم العالمي ميتر جيمس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي جاءت من وراء كواليس التصوير ليعلن عن موعد طرح الكليب رسمياً والمقرر له غداً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. Advertisements

محمد رمضان فى أحدث صورة نشرها حول أغنية يا حبيبي كما حرص الفنان محمد رمضان فى وقت سابق على توجيه الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وكتب محمد رمضان، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "شكراً حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبى على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالى".

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