شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل قصة "بين السما والأرض" لعمل درامى إنتاج تامر مرسى وإخراج محمد العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج محمد العدل عن مفاجأة لمتابعيه خلال الفترة القادمة على صعيد الدراما، حين أعلن عبر حسابه على موقع فيس بوك مؤخراً عن خبر سار لكل عشاق الدراما ممثلاً فى تحويل قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ "بين السما والأرض" إلى عمل درامي من إخراجه وتأليف اسلام حافظ وإنتاج تامر مرسي.

وكتب محمد العدل عبر حسابه على موقع فيس بوك : " بسم الله، مسلسل بين السما والأرض، عن قصة نجيب محفوظ، سيناريو و حوار : إسلام حافظ، إشراف عام : حسام شوقي، إنتاج : تامر مرسي، رمضان 2021 إن شاء الله المسلسل ضخم جدا وأبطاله هيكونوا مفاجأة إن شاء الله يا كريم يارب".

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وفور كتابة المخرج محمد العدل عن الأمر لاقي تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيه ممن راهنوا على المسلسل، خاصة أن القصة محط إعجاب قطاع كبير من الجمهور ممن يتمنى رؤيتها فى عمل درامي مميز.