شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي تفتقد الحفلات والمهرجانات.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك في أن النجمة العالمية كاردي بي سعيدة بنجاح أغنيتها المنفردة الجديدة "WAP" مع نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون ، لكن ما زالت كاردي بي تشعر بخيبة أمل بسبب عدم قدرتها على تقديم الاغنية مباشرة للمعجبين بالحفلات الكبرى والمهرجانات.

كشفت كاردي بي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير " تويتر" أنها تريد تأدية أغنية WAP أمام حشود الجماهير مؤكده أنها افتقدت حقا الحفلات و المهرجانات " ، فمن المعروف أن ملايين من عشاق الموسيقي والغناء ينتظرون استعراضات كاردي بي كونها الأكثر ابتكارا و تبث في روحهم الحماس.

وجاءت عدم مشاركة كاردي بي في إحياء أي حفل خلال الفترة الماضية امر طبيعي، حيث في الأشهر الأخيرة تم تأجيل آلاف الجولات والمهرجانات حول العالم أو إلغاؤها في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم .



تويته كاردي بي

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يذكر أنه كشفت كاردى بى مؤخرا فى مقابلة حديثة لها مع " Hot 97 " أنها كانت تأمل حقا أن تظهر فى كليب WAP النجمة العالمية ليزو " Lizzo " ، لكن جدول أعمالها لم يتماشى مع توقيت التصوير، وكانت ليزو خارج المدينة فى الوقت الذى كانوا يصورون فيه الكليب ، كما كشفت كاردى بى أنها كانت تتبادل الرسائل مع ليزو كونها كانت تمتلك قدر كبير من الحماس لتواجد النجمة الشهيرة فى كليب WAP حيث كانت كاردى بى تمتلك رؤية واضحة عن كيفية ظهور ليزو بهذا الكليب.

و قد اثار كليب WAP أثار الكثير من الجدل فور إطلاقه بسبب ظهور نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة وامبراطورة مستحضرات التجميل كيلى جينر بكليب نجمة الراب الأخير، والذى حمل عنوان "WAP" الذى تم إطلاقه مؤخرا مع ميجان ذا ستاليون ، وهو من إخراج كولين تيلي، وقد ظهر تصوير أحداث الكليب فى قصر غريب الأطوار مليء بالحيوانات البرية والفنانين المشهورين بما فى ذلك نورمانى وروزاليا ومولاتو وسوكيهانا وروبى روز يتجولون فى عدد من قاعاته.