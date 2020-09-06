شكرا لقرائتكم خبر عن فردوس عبدالحميد أم صعيدية شديدة فى مسلسل "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة فردوس عبدالحميد أنها تجسد ضمن أحداث مسلسل "نسل الأغراب" أماً صعيدية شديدة تتعامل بقسوة وهو من بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى، ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل.

وتعد المرة الثانية التى تشارك فيها بدور صعيدى بعد مسلسل "الغربة" التى قدمته فى الثمانينات من بطولة سعيد عبدالغنى وحسن عابدين وأحمد بدير، وتتمنى أن ينال دورها اعجاب الجمهور كما أكدت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

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ويعد العمل هو الثانى الذى يجمع بين الفنانة فردوس عبد الحميد ومحمد سامى، حيث تعاونا قبل ذلك فى مسلسل "الأسطورة" من بطولة الفنان محمد رمضان، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا أثناء طرحه.

وكان آخر ظهور للفنانة فردوس عبد الحميد بمسلسل "الوصية" للفنان أكرم حسنى وأحمد أمين، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار، الذى عرض فى موسم رمضان 2018، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول الشاب المستهتر إبراهيم النويرى الذى يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه سمسم أن يساعده فى تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.

وكان قد أعلن زوجها المخرج الكبير محمد فاضل مؤخرا إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا.