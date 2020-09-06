شكرا لقرائتكم خبر عن "الوحوش الزجاجية" على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض اليوم الأحد مسرحية الوحوش الزجاجية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وغدا يوم الاثنين، على أن يفتح الستار الساعة 6:30 مساء، علي مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بالهرم في أكاديمية الفنون بجانب قاعة سيد درويش، مع مراعاة الدخول بالكمامات و مراعاة الإجراءات الاحترازية.

العرض حائز علي أفضل عرض بالمهرجان العالمي للمسرح في دورته ٣٧، وأفضل عرض في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد و الكليات المتخصصة في دورته الأولى، ومن أكثر من ١٠ جوائز.

مسرحية الوحوش الزجاجية من تأليف تينسي ويليامز، وتمثيل يوسف الأسدى، مازن جمال، ريم المصري، شريهان الشاذلي، وديكور مروان السيد ، وازياء و مكياج نردين عماد ، وإضاءه عبد الله صابر، وتصميم استعراضات محمد بحيري، وراقصين محمد بحيرى، و شيري أشرف ، مع تأليف موسيقي مصطفي منصور ،وتصوير وتصميم بوستر : حسام حافظ، ومساعد مخرج معاذ محمد ، ورؤية وإخراج يوسف الأسدي.

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واحتفاءا بانطلاق فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وباعتبارها الفعالية الثقافية الكبرى التى تقام عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية، نقل التليفزيون المصرى حفل افتتاح الدورة الذى أقيم يوم 1 سبتمبر الجارى على المسرح القومي بالعتبة، وجاءت الحفاوة والاهتمام الإعلامي من جانب التليفزيون المصرى لا يقتصر على حفل الافتتاح، بل سيتم نقل العديد من فعاليات وعروض الدورة عبر رسالة يومية، وتغطيات برامجية متعددة بعدد من القنوات المصرية والعربية وغيرها.

الحالة الاحتفالية لن تقتصر على ساحة القومى، حيث يتضمن حفل الافتتاح ــ الذى يحضره مسرحيون وجمهور لا يتجاوز 25% من سعة القاعة، وفقا لقواعد التباعد المفروضة ــ بل تمتد لفقرات الافتتاح، التى ستتضمن إلى جانب إعلان افتتاح الدورة تكريم 8 من رموز الإبداع المسرحى المغاير، يتصدرهم اسم الناقد والأكاديمي د.حسن عطية، والمخرج الذي رحل شابا منصور محمد، واسم أستاذ التمثيل والإخراج د.سامي صلاح ، تتضمن قائمة من يكرمهم المهرجان ليلة افتتاحه المخرج سامي طه ، والمسرحية اللبنانية مايا زبيب الكاتبة والمخرجة والممثلة ، والمخرج السويسري ميلو راو- المدير الفني لمسرح جنت، والمخرج والسينوغراف الفرنسي برونو ميسا، ومؤسس مسرح كانتا بيلي المخرج نولو فاكينى .

دورة هذا العام مهداة إلي اسم الممثل والمخرج وأستاذ التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية الراحل د. سناء شافع ، تقديرا لدوره ومكانته في المشهد المسرحي المصري علي المستويين الفني والأكاديمي.