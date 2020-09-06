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فيديو.. تامر حبيب ضيف شرف أغنية "سينجل" لفريق شارموفرز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت فرقة شارموفرز أحدث فيديو كليب لها، بعنوان "سينجل" وكانت مفاجأة العمل هي ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب ويظهر كضيف شرف فقط نظرا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة. 

 

 

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع ودارت فى إطار ظهورهم فرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل"، وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.

 

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان وتم تصوير الكليب في النادي السويسري بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل إحدى مباني النادي هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع في تجربته الإخراجية الأولى.

 

وتقول كلمات الأغنية :

رايحين زيارة عائلية ديك رومي وحاجات مقلية

ولسه هبدا أكل.. كل العيلة بصت ليا

وقالولي عايزين نفرح بيك ونجبلك بدلة شيك

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كل ما نتقابل تيجوا تحاولوا تزنقوني بزهق

عايزين تجوزوني بس انتو بتلبسوني أحلق

طيب لو مش حتسيبوني حاولوا تفهموني

ممكن متفهموش بس حاولوا واعذروني

وده كان ردي

بس أنا عايز أبقى سينجل

علشان أبقى فاضي مينجل

 

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