شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشوق جمهوره لأحدث أغانيه بصرة : قريبا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق المطرب أحمد سعد متابعيه إلى أحدث أعماله الغنائية ممثلة في أغنية "بصرة" حيث طرح برومو تشويقي لها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق عليها بكتابة : بصرة "قريبا"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

وكان حرص النجم أحمد سعد، على توجيه رسالة رومانسية بالأمس إلى خطيبته علياء بسيونى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، ونشر صورة جديدة مع خطيبته، وعلق قائلاً: "الأيام بتحلو ولا إحنا اللى بنحلو".

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وتفاعل الجمهور مع كلمات الغزل للنجم أحمد سعد، حيث كتبت رنوش: "صوتك اللى بيحلو على طول"، وعلقت أخرى: "لا مافيش الكلام ده"، وغرد آخر "لا إحنا اللى بنحليها".

كما سبق وطرح مؤخرا أحمد سعد دويتو أغنية "100 حساب" التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور؟