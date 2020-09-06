شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فرقة الشمس تفتتح عرض "عم ياقوت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تستعد اليوم الأحد لافتتاح عرضها الجديد "عم ياقوت" من إخراج يوسف أبو زيد، وذلك على مسرح الحديقة الدولية في تمام الساعة السابعة مساء، حيث يقدم العرض أيام الأحد والخميس والجمعة كل أسبوع.
جدير بالذكر أن العرض هو نتاج ورشة الحكي والعرائس القفازية لـ 30 متدربا من الفنانين من ضمنهم فنانين من ذوي احتياجات خاصة، حيث استمرت التدريبات على الإنترنت خلال فترة الإغلاق الجزئي، حيث تضافرت الجهود لاستكمال هذه الورشة بدعم كبير من الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح.
عرض " عم ياقوت " فكرة وفاء الحكيم، كتابة رحمة محجوب، بطولة رحمة محجوب، هبة أسعد، أحمد محمود، من إخراج يوسف أبو زيد.
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