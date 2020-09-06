شكرا لقرائتكم خبر عن روزى هنتنجتون وايتلى بإطلالة كلاسيكية مع خطيبها جيسون ستاثام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم النجمة العالمية روزى هنتنجتون وايتلى بالظهور بإطلالات مميزة و خاطفة للأنظار سواء خلال حضورها الحفلات الكبرى والمهرجانات أو خلال حياتها اليومية ، حيث تركز روزي على إبراز أدق تفاصيل إطلالتها وهو ما يجعلها دائما محط إشادة من قبل كل من حولها .



روزى هنتنجتون وايتلى روزى هنتنجتون وايتلى

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بدت روزى هنتنجتون وايتلى مذهلة أثناء توجهها لتناول وجبه الغداء مع خطيبها النجم الأنجليزي الشهير جيسون ستاثام البالغ من العمر ( 51 عام ) و الذي ظهر بإطلالة مميزة بملابس جمعت اللونين الأسود و الكحلي ، حيث لفتت روزى البالغة من العمر ( 33 عام ) الأنظار نحوها حيث ظهرت بإطلالة جمعت الاناقة والبساطة معا .



روزى هنتنجتون وايتلى وخطيبها روزى هنتنجتون وايتلى وخطيبها

اختارت روزى أن ترتدى معطف طويل من الجلد باللون النبيتى ، و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Bottega Veneta " ووصل سعره الى 6545 جنيه إسترلينى ، بينما أكملت روزى إطلالتها الرائعة بارتداي قميص أسود بسيط وبنطلون جينز أسود اللون في حين اختارت ان ترتدي نظارة شمس ذات تصميم كلاسيكي أكملت الاطلالة المميزة الساحرة.