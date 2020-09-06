صور| رولا سعد بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت رولا في الصور بإطلالة أنيقة وسط الأشجار، علقت :"حكمة أعجبتني، تعيش الأغنام طوال حياتها خائفة من الذئاب، ثم يأكلها الراعي، كن حذرًا من تمنحه الثقة وتظنه صديقك وهو عدوك".

وطرحت رولا سعد كليبها الجديد "دكان شلاطة"، التي تغني فيه باللهجة المصرية، خلال الفترة القادمة.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوي، وألحان بينو، وتوزيع رامي، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.