"أصيب بسرطان البلعوم"..أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان جمال يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان جمال يوسف، مؤكدا أن حالته مستقرة، وسيكون بحالة جيدة مع تلقي العلاج بإذن الله.

وقال زكي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن جمال يوسف لا يتواجد حاليا في المستشفى، ويمكث في منزله، ويتابع حالته الصحية الطبيب المعالج له.

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وأضاف:"أصيب بسرطان البلعوم منذ 3 شهور، وأتمنى من الجمهور أن يتذكره بالدعاء بالشفاء العاجل".

يذكر أن، المخرج تامر حمزة، نشر صورة لـ"يوسف"، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "اللي في الصورة دي ممثل زميل اسمه جمال يوسف، وزي ما انتو شايفين ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 25 سنة، ماشوفتش منه غير كل خير وطيبة، جمال تمكن منه المرض ومفيش حاجة بعيده عن ربنا أنه يعدي منها بخير ويقوم بالسلامة، أرجوكم ادعوا له، جمال محتاج دعواتنا".

الفنان جمال يوسف شارك في العديد من الأعمال، أبرزها: "التوأم، أم كلثوم، فارس بلا جواد، الليل وآخره، عباس الأبيض في اليوم الأسود، مبروك جالك قلق، ريا وسكينة، حدائق الشيطان، القاصرات، وغيرها.