محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: نشرت الفنانة نور اللبنانية، صورة جديدة بعد 18 ساعة تصوير لمشاهدها في مسلسل"جمال حريم"، ونشرت نور، الصورة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: " بعد 18 ساعة تصوير .. لا أستطيع الانتظار للعودة للمنزل". مسلسل"جمال حريم" انطلق تصويره مؤخرا، وهو من تأليف سوسن عامر، ويشارك في بطولته: نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، ومن إخراج منال الصيفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نور تنشر صورتها بعد 18 ساعة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.