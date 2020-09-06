ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت جانا دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها. وظهرت جانا في الصور رفقة صديقتيها، من داخل أحد المطاعم. جنا عمرو دياب دخلت عالم الغناء، وأطلقت مؤخرًا أول أغانيها "MOUTH TAPED SHUT " عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب". Advertisements وشاركت والدها الغناء في أغنية "جميلة"، ضمن أغاني ألبوم "سهرانين". وكان الهضبة عمرو دياب طرح كليب أغنية "ده لو اتساب"، عبر موقع "يوتيوب". أغنية "ده لو اتساب"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي. من ناحية أخرى، طرح الهضبة مؤخرًا فيديو كليب أحدث أغنياته "أماكن السهر"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا

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