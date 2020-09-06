قبل هيفاء وهبي.. تفاصيل سرقة مجوهرات 10 نجمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لقائمة الفنانات اللاتي تعرضن للسرقة، وتحديدًا سرقة مجوهراتهن، ونشرت عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر موقع "إنستجرام"، صورة لمجوهراتها التي كانت تعتقد أنها فقدتها في مكان ما، إلا أنها اكتشفت أنها سُرقت.

يصل عدد المسروقات 14 قطعة، وعلقت: "كنت فاكرة إنهم ضاعوا مني من سنة، لكن دلوقتي متأكدة إنهم مسروقين، إذا حد شاف ها الخاتم والحلق أو جرب ينباع بليز يبلغني هيدا من ضمن قطع مجوهرات تأكدت أنهم اتسرقوا مني، إذا حد اشتراه من السارق بليز يبلغني".

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الفنانات اللائي سُرقن..

غادة عبدالرازق

تعرضت الفنانة غادة عبدالرازق لسرقة مجوهراتها، عبارة عن "خاتم" من منزلها تقدر قيمته بـ4 ملايين جنيه، واتهمت وقتها أحد الأشخاص المقربين منها.

سمية الخشاب

في 2016، تعرضت الفنانة سمية الخشاب، لسرقة عقد ألماس وخواتم ثمينة من داخل شقتها، واتهمت خادمها الفلبيني بسرقة المصوغات، وتم القبض على الخادم.

نرمين الفقي

تعرضت الفنانة نرمين الفقي للسرقة من قبل خادمتها، التي اتهمتها بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ 36 ألف جنيه و3 آلاف دولار و150 يورو من خزنتها.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمة بسرقة وإحراق شقة نرمين الفقي 5 سنوات مع الشغل، وحبس 2 من شركائها في الجريمة 6 أشهر.

Advertisements

أصالة

تعرضت المطربة أصالة وزوجها طارق العريان، للسرقة إذ تم الاستيلاء على بعض المجوهرات الثمينة.

فيلا والدة هالة صدقي

شهد عام 2011، إبلاغ والدة الفنانة هالة صدقي، عن تعرض فيلتها للسرقة، ومن بين المحتويات التي سرقت مشغولات ذهبية بمئات الآلاف.

فيفي عبده

في يونيو 2019، كشفت الفنانة فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها.

وقالت فيفي أثناء ظهورها في فيديو" لايف" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وتابعت فيفي: "كنت مشغولة في لايف مع جمهوري وقتها، اكتشفت بعدها بساعة إنها تسببت في تعطيل بعض كاميرات المراقبة، ولم تنتبه لكاميرا أخرى كشفت كل شيء".

وأضافت فيفي: "ما كنت أريد الحديث عن واقعة السرقة، ولكن الخبر انتشر، عبر المواقع الإخبارية، لذلك كان لا بد أن أوضح ما حدث لجمهوري".

شيرين سيف النصر

تعرضت الفنانة شيرين سيف النصر، في يوليو 2019، لحادث سرقة، بعدما قامت صديقتها بسرقة جزء من مجوهراتها، وعثرت أجهزة الأمن على عدد من المشغولات الذهبية لدى أحد الصاغة، الذي أقر أن صديقتها هي من قامت ببيعها له.

لقاء الخميسي

عام 2014، تقدمت الفنانة لقاء الخميسي لعمل محضر بقسم الدقي، تتهم فيه خادمتها بسرقتها، إذ أكدت أن الخادمة قامت بسرقة 3 خواتم ألماس.

رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف تعرضت للسرقة، إذ سرق منها بعض مجوهراتها وهي عبارة عن سلسلة وساعة وأربعة خواتم من الماس.

منة فضالي

تعرضت الفنانة منة فضالي لحادث سرقة صعب للغاية، في عام 2012، وحسبما ذكرت في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، فإنها اُختطفت وسرق سوارها.

