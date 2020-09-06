صور| رانيا يوسف تنشر جلسة تصوير في "حمام السباحة".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير داخل "حمام سباحة" وكشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وأعادت رانيا نشر الصور التي حازت على إعجاب جمهورها. وعلق المتابعين :"أحلى أستاذة رانيا يوسف في العالم"، وكتب متابع أخر :"قمر، قمر شكلًا وتمثيلًا وكل حاجة". Advertisements وعلق أحدهم:"تحياتي وقبلاتي". من ناحية أخرى شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية. مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.

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