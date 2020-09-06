صناع يا بلدنا ياحلوة يسخرون من متحدث الجيش الإسرائيلي

أثار متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجدل بعد إبداء إعجابه بأغنية الهضبة عمرو دياب يا بلدنا يا حلوة عبر حسابه على تويتر.
وكتب أفيخاي أدرعي: ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه! .. أغنية استوقفتني لعمرو دياب، يا بلدنا يا حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي إسرائيل .. وتستوقفنيعبرها ذكريات من زيارتي لدولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين.
وعلق شاعر الأغنية تامر حسين على ما قاله أدرعي، عبر حسابه بـ تويتر، حيث سخر من كلامه قائلًا: الحقيقة مش عارف ايه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا
كما كتب ملحن الأغنية عزيز الشافعي عن هذا الأمر، حيث أعاد ما نشره أدرعي عبر حسابه بـ تويتر، وتسائل ساخرًا: إسرائيل مين يعم الحساس؟
يا بلدنا يا حلوة .. من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق مدكور، وإخراج طارق العريان، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها حتى الآن حيث حققت 36 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
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