شارك الفنان شريف رمزي متابعيه صورة جديدة له، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر رمزى صورة له وظهر من خلالها برفقة زوجته الفنانة ريهام أيمن على إحدىالشواطئ، وظهر الثنائى بإطلالة غلب عليها الرومانسية، وعلق عليها قائلًا: إشراقي، وقد تفاعل معه العديد من متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا لهما دوام السعادة.
يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي الجزء الثاني من مسلسل واكلينها والعة، بطولة أيتن عامر، مي سليم، درة، حسن الرداد، تأليف سمر طاهر و رأفت رضا، وإخراج تغريد العصفوري، والذي حقق نسبة نجاح عالية عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية في موسم رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظات رومانسية تجمع بين شريف رمزي وزوجته أثناء إجازتهما الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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