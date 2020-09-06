فيديو .. محمد رمضان أحدث كليباته يا حبيبي

طرح النجم محمد رمضان أحدث كليباته، والذي يحمل اسم يا حبيبي، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب يا حبيبي من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان جيمس وفرغلي بلاكس وتوزيع وسام عبد المنعم، كما شارك في الغناء النجم العالمي ميتري جيمس. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان تيك توك، وشارك في غناء الكليب النجم العالمي سوبر ساكو، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما كسر الكليب حاجز الـ 17 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. ، وشارك في غناء الكليب النجم العالمي سوبر ساكو، والكليب من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، كما كسر الكليب حاجز الـ 17 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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