أحمد التهامي يحتفل بتخطي برومو فيلم زنزانة 7 8 مليون مشاهدة

أحتفل الفنان أحمد التهامي بوصول البرومو الرسمي لفيلمه الجديد زنزانة 7 لـ 8 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر "التهامي" صورة أفيش الفيلم، وعلق

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عليه قائلاً:"الحمدلله 8 مليون مشاهدة لبروموا الفيلم في أقل من ٣ أيام ،البوستر الرسمي لفيلم زنزانة 7، يوم ١٦/٩ في جميع دور العرض السينمائي في مصر، و يوم ١٧/٩ في في كل الوطن العربي، يارب ارزقنا النجاح و التوفيق من عندك يارب"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له نجاح الفيلم.

يذكر أن فيلم فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي ، مدحت تيخا، مايا نصرى، إيهاب فهمى، منة فضالى، عبير صبري ،مصطفى هريدى ، أيمن كشك ، أشرف عبد العزيز، من تأليف : حسام موسى، و‏إخراج: إبرام نشأت .