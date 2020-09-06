أحمد التهامي يحتفل بتخطي برومو فيلم زنزانة 7 8 مليون مشاهدة

أحتفل الفنان أحمد التهامي بوصول البرومو الرسمي لفيلمه الجديد زنزانة 7 لـ 8 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر "التهامي" صورة أفيش الفيلم، وعلق
يذكر أن فيلم فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي ، مدحت تيخا، مايا نصرى، إيهاب فهمى، منة فضالى، عبير صبري ،مصطفى هريدى ، أيمن كشك ، أشرف عبد العزيز، من تأليف : حسام موسى، وإخراج: إبرام نشأت .
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