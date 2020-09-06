كليب "سقف" لـ رامي جمال يتخطى الـ 40 مليون مشاهدة

حقق كليب "سقف" للفنان رامي جمال، أكثر من 40 مليون مشاهدة، وذلك خلال 7 أشهر من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تضمنت فكرة الكليب مشاركة مجموعة من الفنانين أبرزهم:"أحمد السقا، أكرم حسني، عمرو يوسف، أحمد السعدني، حمادة

هلال" بالإضافة إلى اللاعبين:" رمضان صبحي، شيكابالا"، ويؤدي كل فنان مقطع صغير من الأغنية عن طريق تحريك الشفاه معها المعروفة بـ lip sync، وتعتبر فكرة جديدة كليًا على رامي ويقدمها لأول مرة منذ بدء مسيرته الفنية.

الأغنية من كلمات: مصطفى حسن، ألحان:بلال سرور،توزيع: توما، وتضمنت ألبومه الجديد "أنا لوحدي" الذي طرح على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى مختلف المحال التجارية للموسيقى، وضم الألبوم 15 أغنية منهم"يامراكبي، لو ع النسيان، بعد مااغيب، اللي مشيوا، مين غيرك في القلب، سقف".