ليلى علوي بإطلالة صيفية على إحدى الشواطئ

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها بمجموعة صور جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".
ونشرت ليلى مجوعة صور لها وظهرت من خلالها بإطلالة صيفية على البحر، وعلقت عليهم قائلة:"والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا"، وقد تفاعل معها متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى مسلسل"هي ودافنشى"، والذى حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه في شهر رمضان 2016 ، من بطولة:" خالد الصاوى، مي سليم، أحمد سعيد عبد الغنى، بيومى فؤاد"،وهو من تأليف: محمد الحناوي، وأخراج: عبد العزيز حشاد.
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