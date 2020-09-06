تشهد شاشات التلفاز العديد من العروض الدرامية خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك ضمن العودة الدرامية بعد تأجيل عدد من الأعمال بسبب كورونا.
بدأت مساء أمس عرض أولى حلقات المسلسل الجديد "الوجه الآخر" على قناة cbc ، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، من بطولة"ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبد الغني، محمدعلي رزق"، ومن تأليف:فداء الشندويلي، إخراج:سميح النقاش.
بالإضافة إلى عودة حلقات مسلسل "إلا أنا"، من خلال قصة "أمل حياتي" ، من بطولة "حنان مطاوع، بيومي فؤاد، نانسي صلاح"
وبدأ العد التنازلي لعرض الجزء الخامس من المسلسل الشهير "حكايات بنات"، بطولة" ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال،هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي"، إخراج مصطفى أبو سيف.
فنرى وفرة انتاجية فنية في نهايات العام الجاري، وخاصة بعد الحظر الفني لكورونا، والتي نتج عنها تأجيل عدد كبير من الأعمال الفنية سواء كتصوير أو عرض، فلم تعد الشاشة الدرامية مقتصرة فقط على الموسم الرمضاني، فأصبح هناك عدة مواسم درامية في العام الواحد، لإشباع المشاهد بوجبات فنية متنوعة على مدار العام.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل كورونا..أبرز العروض الدرامية لشهر سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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