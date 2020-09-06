فيديو .. رنا سماحة تطرح أحدث كليباتها 100 مليون عاملة

طرحت الفنانة رنا سماحة أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم 100 مليون عاملة، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب 100 مليون عاملة من إخراج سامي بساط، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني، وتوزيع حازم السعيد، والأغنية Advertisements من ألبوم 7 رجالة. من ألبوم 7 رجالة. يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان هاي، والكليب من إخراج حسام بدران، والأغنية من كلمات حسام السعيد، وألحان محمد شحاتة وتوزيع حازم السعيد كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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