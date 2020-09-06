على متن سفينة .. عمرو دياب يحيي أول حفل جماهيري في السعودية بعد كورونا

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عمرو دياب
يتحضر الفنان المصري عمرو دياب لإحياء أول حفل جماهيري له بعد تفشي فيروس كورونا، في السعودية، وبحسب موقع “في الفن”، أعلنت “شركة البحر الأحمر للسفن السياحية” بالسعودية، أن عمرو دياب سيحيي حفلا فنيا على متن سفينة «كروز» ضمن رحلتها الثانية في مياه البحر الأحمر، يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأوضحت الشركة أن تذكرة الحفل ستتضمن رحلة تستمر لأربعة أيام، ويبدأ سعرها من 2800 دولار للشخص الواحد. وقالت الشركة على حسابها في «تويتر» (الجمعة): «حضور الحفلة ضمن تكلفة حجز الرحلة».
يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية “أماكن السهر” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.
وكان عمرو دياب قد تعاقد مؤخرا مع منصة “نتفليكس” العالمية لإنتاج عمل درامي من بطولته
ويأتي هذل الحفل بعد فشل حفل عمرو دياب الالكتروني في 28 آب والذي كان الاول من نوعه، وفي يوم الحفلة المقررة، ضرب عطل فني حفل الهضبة، وقال تطبيق “أنغامي” إنه حدث عطل فني في سيرفرات التطبيق، بسبب الإقبال غير المسبوق على حفل عمرو دياب الأول من نوعه.
وتابعت إدارة تطبيق “أنغامي” في بيان نشر عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”: “نعتذر عن المشكلة التقنية، التي تسببت بتأخير بث حفل الهضبة، عمرو دياب، وقد اتّضح أن الخطأ نتج عن الإقبال الهائل على مشاهدة الحفل وكمية الضغط على التطبيق”.
ولفتت أنغامي:”إذ نجدّد الاعتذار من كل مَن قام بشراء تذاكر ولم يتكمن من مشاهدة الحفل كاملاً، نؤكد أنه سيصبح متوفرًا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة”.
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