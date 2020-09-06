صورة| الحسناء جينيفر لورانس تتألق في ظهورها رفقة زوجها

رنا صلاح الدين - يبدو أن النجمة جينيفر لورانس تحاول الاستمتاع بوقتها خلال تلك الفترة برفقة زوجها كوكي ماروني، حيث ظهر الثنائي معاً مؤخراً اثناء سيرهما وتناولهما الغداء في شوارع مدينة منهاتن.

ويأتي ذلك بعد أيام من انتشار اخبار تؤكد حمل لورانس في طفلها الأول من زوجها التي تزوجته في وقت سابق من عام 2019.

وكانت التقطت عدسات المصورين النجمة العالمية جنيفر لورانس في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية قبل يومين مع زوجها كوك ماروني، حيث ظهر الثنائي أثناء توجهما إلى موعد عشاء رومانسي وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

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جينيفر لورانس

وظهر على النجمة العالمية صاحبة الـ 30 عامًا، علامات الحمل الأولي لها أثناء ظهورها مع زوجها، عقب مرور ما يقارب العام على زواجهما في رود آيلاند، بعد إعلان خطبتهما في فبراير 2019، وهو ما أثار الكثير من احتمالات حملها بعد ظهورهما الرومانسي على غير عادتهما.

واشتهر الثنائي بالكثير من المشاجرات والخلافات بحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، منذ بداية المواعدة الأولى بينهما عام 2018، بعد انفصالها عن المخرج دارين أرونوفسكي في العام السابق.