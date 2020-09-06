تينت يواصل الاكتساح بـ 100 مليون دولار.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - حقق فيلم الإثارة والخيال العلمي تينت للمخرج العالمي كريستوفر نولان، 100 مليون دولار في سباق شباك التذاكر العالمي بعد 11 يوم من عرضه في دور العرض السينمائي.

ويعد ذلك نجاحاً كبيراً في ظل الازمة العالمية التي يعاني منها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة فاريتي، ان الفيلم الذي تكلفت ميزانيته حوالي 205 مليون دولار، نجح في تخطي حاجز الـ 100 مليون دولار في السباق السينمائي.

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فيلم تينت من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

وكان فيلم تينت قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة ، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار.