أحمد الشامي يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري أحمد الشامي بعيد ميلاد ابنته "خديجة"، والتي أتمت عامها الرابع.

الشامي نشر صورة لتورتة الحفل، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، والتي تضمنت الكثير من المجسمات لعدد من الشخصيات الكرتونية.

الفنان المصري علق على الصورة، قائلا: "خديچة أحمد الشامي بقي عندها ٤ سنوات.. يا رب يخليلنا ولادنا كلهم ويحفظهم من كل شر".

Advertisements

وأحمد الشامي مطرب مصرى، شارك في تأسيس فرقة "واما" الغنائية بمشاركة محمد نور وأحمد فهمي ونادر حمدي، وقام أيضا بتقديم العديد من الأغاني بطريقة الفيديو كليب.

دخل الفنان أحمد الشامي عالم التمثيل منذ عدة سنوت، وكان من بين الأعمال التي شارك بها مسلسل «أرض جو» ، ومسلسل «حكايات بنات»، وفيلم الأكاديمية، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن".

وأحمد الشامي متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، ورزق منها بطفلة واحدة أطلق عليها اسم "خديجة".