تعرف على شروط هاني رمزي لتقديم الجزء الثاني من "غبي منه فيه"

رنا صلاح الدين - أعلنت شركة «دانا فيلم» للإنتاج السينمائي عن استعدادها لتقديم عدة مشاريع سينمائية جديدة، أبرزها الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه".

وأكد الفنان المصري هاني رمزي على استعداده لتقديم الجزء الثاني من الفيلم، ولكن إذا توافرت عدة شروط.

هاني رمزي قال إن الفيلم أصبح أيقونة كوميدية في السينما المصرية، لذلك فإن الجزء الثاني من الفيلم لابد أن يكون في مستوى الجزء الأول.

أما شرطه الثاني هو أن يكون السيناريو والحوار والقصة جيدين لتقديمهما، لافتا إلى أن عدد كبير من المقربين منه رحبوا بالفكرة وطالبوه بتقديمه.

هاني رمزي

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يذكر أن الجزء الثاني من الفيلم لن يظهر به دور «نُصّه» و«المعلم ضبش»، وذلك بسبب وفاة النجمين طلعت زكريا وحسن حسني.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم "غبي منه فيه" قام ببطولته الفنان هاني رمزي، ونيللي كريم، وحسن حسني، وطلعت زكريا، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل غبي يدعى "سلطان"، يفسد كل ما يقوم به بسبب غبائه، وهو يحب فتاة تدعى "سامية" ويطلب يدها للزواج، ولكن والدها يطلب منه أن يجهز شقة وغيرها من متطلبات الزواج في وقت قصير جدا.

تعرفه "سامية" على زوج خالتها "ضبش" ليعمل معه، ولكنها لا تعلم أن "المعلم ضبش" حرامي، وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي.