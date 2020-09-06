نجل فؤاد المهندس يحيي ذكرى ميلاد والده: كل سنة وأنت أحن أب

رنا صلاح الدين - أحيا محمد المهندس، نجل الفنان المصري الراحل فؤاد المهندس، ذكرى ميلاد والده، والذي يوافق يوم 6 سبتمبر.

نجل فؤاد المهندس نشر صورة لوالده الراحل، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، وعلق قائلا: "كل سنة وانت طيب يا أعظم وأحن وأطيب أب في الدنيا كل سنة وأنت طيب يا أستاذ".

فؤاد المهندس

وفؤاد المهندس من مواليد 6 سبتمبر عام 1924 ، وهو ممثل كوميدي مصري مثل في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، كما خاض تجربة الإنتاج السينمائي عندما أنتج فيلم فيفا زلاطا الكوميدي إلا أنه لم يلق نجاحاً في وقتها.

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من أعماله السينمائية: "الشموع السوداء، عائلة زيزي، العريس يصل غدا، اعترافات زوج، هارب من الزواج، أنا وهو وهي، جناب السفير، أخطر رجل في العالم، سفاح النساء، ربع دستة أشرار، فيفا زلاطا"، وغيرها.

ومن أعماله المسرحية: " سيدتي الجميلة، حواء الساعة 12، أنا وهو وهي، السكرتير الفني، أنا فين وانت فين، سك على بناتك، إنها حقاً عائلة محترمة، هالة حبيبتي، روحية اتخطفت، علشان خاطر عيونك".

وتوفي الفنان المصري فؤاد المهندس يوم 16 سبتمبر عام 2006.