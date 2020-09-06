هاني شاكر: أصدرنا قرارا نهائيا بعدم التعامل مع حسن شاكوش وعمر كمال

رنا صلاح الدين - تحدث نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر عن أزمة مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، خاصة ما حدث معهما في تونس مؤخرا.

هاني شاكر أكد أن نقيب الموسيقيين التونسي اتصل به ليعرف موقف حسن شاكوش وعمر كمال القانوني، فأخبره أن أحدهما موقوف من النقابة والآخر ليس عضوا فيها من الأساس.

وكشف شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن شاكوش وكمال أقاما حفلا في ملهى ليلي في تونس، وليس حفلا جماهيريا كبيرا.

وأضاف أن أي فنان يسافر خارج مصر يعتبر سفيرا لها، مشددا على أنه لا يصح أن تكون الأغنيات التي يقدمونها هي واجهة لمصر.

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كما عبر الفنان المصري عن انزعاجه من موقف الإعلام تجاه هذه الأزمة، لافتا إلى أنه لا يجد أي مساندة من الإعلام، بل أنه عندما تحدث أي مشكلة جديدة يجد عناوين مثل أنهما يتحديان النقابة مما يشعل الأزمات بشكل أكبر.

وأكد أن أعضاء النقابة يشعرون أن حسن شاكوش وعمر كمال لا يهتمان بكل محاولات التفاهم والصلح ويسيران في طريق خاطئ، مشيرا إلى أنه اجتمع مع مجلس النقابة وأصدروا قرارا بعدم التعامل معهما وإغلاق هذا الملف تماما.

وتابع أن دور نقابة المهن الموسيقية هو عدم السماح بأن تكون مثل هذه الظاهرة هي الواجهة الفنية لمصر، حيث وصف الفن الذي يقدم في المهرجانات بأنه أكثر خطورة من المخدرات.