غادة رجب تحيي ذكرى ميلاد رجاء الجداوي بصورة وكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة غادة رجب ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ونشرت صورة قديمة تجمعهما، بحضور الفنانتين ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز.

غادة تذكرت الفنانة الراحلة بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: "٦/٩ عيد ميلاد الغالية #رجاء_الجداوي كل سنه وانتي في قلوبنا".

الفنانة أضافت: "كل سنه وانتي موجوده معانا بروحك وأخلاقك وطيبتك.. كل سنه وانتي حبيبتنا".

ورجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر عام 1934، وقد رحلت عن عالمنا في ٥ يوليو 2020 عن عمر يناهز ال ٨٥ عاما، وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا وصل إلى ٤٣ يوما داخل مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية.

Advertisements

وكانت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، قد نشرت مقطع فيديو من آخر عيد ميلاد لوالدتها الراحلة، والذي كان يوم 6 سبتمر عام 2019.

رجاء الجداوي ظهرت في مقطع الفيديو وهي تتحدث إلى ابنتها، كما تمنت للجميع الصحة والعافية، وعلقت ابنتها على مقطع الفيديو بقولها: "آخر عيد ميلاد لمامي ٦ سبتمبر٢٠١٩".

وقد حاز المقطع على إعجاب الجمهور بشدة، ودعوا للفنانة الراحلة بالرحمة والمغفرة.