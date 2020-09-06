رايان رينولدز ليعتذر لنجوم هوليود بسبب بيع خموره

رنا صلاح الدين - احتفل النجم الكندي رايان رينولدز ببيع علامته التجارية للخمور مقابل 610 ملايين دولار، من خلال كتابة رسالة بريد إلكتروني مرحة خارج مكتبه "اذهبوا لأنفسكم"

وقدم رايان رينولدز اعتذارًا للعديد من الأشخاص، في مقدمتهم زوجته وعدد كبير من أصدقائه المقربين منهم جورج كلوني ودواين جونسون لاتخاذه خطوة جريئة مثل هذه بمفرده.

وقرر رايان بيع علامته التجارية، بعد أن رجع الي المحامين، وأوضحوا له خطوات تحقيق الربح السريع.

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وباع النجم البالغ من العمر 43 عامًا علامته التجارية "Aviation Gin" وغيرها من المشروبات الكحولية من Davos Brands LLC إلى شركة Diageo Plc، مقابل 610 ملايين دولار.

ويشار إلى أن المستثمرين في شركة Aviation Gin وشركتها الأم Davos Brand LLC سيحصلون علي 335 مليون دولار فقط من البيع الأولي.

وسيتم دفع ما يصل إلى 275 مليون دولار إضافي إذا كانت العلامة التجارية تعمل جيدًا بما يكفي على مدى 10 سنوات.