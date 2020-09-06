بصورة من الأفيش.. أحمد زاهر يكشف موعد طرح فيلمه الجديد "زنزانة7"

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رنا صلاح الدين - كشف الفنان أحمد زاهر، عن بوستر خاص به من فيلمه الجديد "زنزانة7"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 16سبتمبر الجاري.
ونشر زاهر صورة الأفيش عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق قائلًا:" زنزانة7 ١٦/٩ في جميع دور العرض في مصر و الوطن العربي يارب التوفيق و النجاح من عندك يارب".
ويجسد أحمد زاهر خلال أحداث العمل شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن،ومع مرور الأحداث، يلتقى مع المسجون نضال الشافعي داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى.
احمد زاهر
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