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رنا صلاح الدين - عبر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن إعجابه بأغنية "يا بلدنا يا حلوة"، للنجم عمرو دياب، مؤكدًا أنه يسمع من خلالها وصفًا لبلده إسرائيل.
ونشرأفيخاي مقطع من الأغنية، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه! أغنية استوقفتني لعمرو دياب يا بلدنا يا حلوة ، اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي اسرائيل.. وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي لدولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين. شاركوني رأيكم".
وخرج ملحن الأغنية عزيز الشافعي، للرد على ما قاله أفيخاي، وعلق من خلال حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"إسرائيل مين يا عم الحساس".
الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.
كليب "يا بلدنا يا حلوة"، من إخراج طارق العريان، وهى الأغنية الوطنية التي يقدمها الهضبة عمرو دياب في حب مصر، حيث تم تصوير المشاهد في بعض الأماكن الأثرية.
عزيز الشافعي
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعجابه بـ"يا بلدنا يا حلوة".. عزيز الشافعي يرد على أفيخاي أدرعي: "إسرائيل مين"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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