نادية الجندي تتذكر لحظات تكريمها من الدكتور أحمد زويل بسبب هذا المسلسل

رنا صلاح الدين - تذكرت الفنانة المصرية نادية الجندي لحظات تكريمها وفريق عمل مسلسلها "من أطلق الرصاص على هند علام"، من الدكتور أحمد زويل.

نادية الجندي نشرت مجموعة صور من حفل التكريم، على حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "أثناء لقائي بالعالم الكبير الدكتور أحمد زويل الله يرحمه يارب بعد عرض مسلسل من اطلق الرصاص على هند علام".

وأضافت: "وتكريمه لنا بسبب طرح موضوع مهم وجريء لأول مرة.. وهو اغتيال العلماء خارج مصر ومشكله البحث والتقدم العلمي ومطاردة جهات أجنببة للعلماء المصريين النابهين لسرقة أبحاثهم أو منعهم من العودة بها إلي مصر".

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وتابعت: "كان لقاء جميل ورائع بعتز بيه جدا مع شخصية رائعه ومعانا كاست العمل الكاتب الكبير يسري الجندي والمنتج محمد فوزي والمخرج خالد بهجت والفنان شريف حلمي".

ومسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام" بطولة نادية الجندي، خالد زكي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، سلوى خطاب، دنيا سمير غانم، عثمان محمد علي، وهو من تأليف يسري الجندي، وإخراج خالد بهجت.

وتدور أحداث المسلسل حول الصحفية هند علام، والتي يتعرض زوجها عالم الذرة الشهير للاغتيال على يد إحدى الجماعات الإرهابية، وتحاول هند أن تكتشف الحقيقة وراء مقتل زوجها مما يعرضها للكثير من المخاطر.