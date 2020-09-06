جورج كلوني يتحول لكابوس لجيرانه.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - تحول النجم الهوليودي جورج كلوني، لكابوس كبير لجيرانه، بعد قراره رفقة زوجته أمل علم الدين، بتجديد وإضافة بعض المرافق في قصرهما في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وكانت بعض التقارير في الفترة الماضية، أكدت أن جورج كلوني على وشك الانفصال عن زوجته أمل علم الدين، بسبب الخلافات الكبيرة التي تجمع بينهما.

وكشفت صحيفة "ميكي نيوز" الأمريكية، أن جيران جورج كلوني يعانون من الضوضاء الشديدة لعمال البناء، خلال الأيام الماضية.

وأوضحت أن المنازل المجاوزه لبيت النجم الهوليودي، تعاني من قلة الراحة، بسبب كم الضوضاء الكبير الصادر من قصر جورج كلوني.

وأشارت إلى أن الجيران قدموا شكوتهم لجورج كلوني، من العمال الذين لم يستمعوا لمطالب الجيران بضرورة تقليل حجم الضوضاء الصادرة أثناء عملهم.