مفاجأة من العيار الثقيل.. بن أفليك يهجر صديقته الكوبية للعودة إلى زوجته

رنا صلاح الدين - تدور الكثير من الشائعات حول الحياة الشخصية للنجم الهوليودي بن أفليك، الذي انفصل عن زوجته جينيفر جارنر في عام 2015، قبل أن يرتبط حاليا بالنجمة الكوبية آنا دي أرماس.

ودخل بن أفليك في الفترة الأخيرة، في خلاف حاد مع النجم برادلي كوبر، بسبب ما يتردد حول علاقته مع زوجته السابقة جينيفر جارنر.

وكشفت تقارير صحيفة، أن بن أفليك تحسنت علاقته كثيرا مع زوجته السابقة، وأبنائه الثلاثة، الذين دخلوا حياته في الفترة الأخيرة وقضوا الكثير من الوقت في منزله.

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وأوضحت أن جينيفر جارنر، باتت تشعر بالحنين لبن أفليك، خاصة مع استعادته التوازن في حياته الشخصية خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن بن أفليك أيضا يريد العودة لجينيفر جارنر خاصة بعد انشغال آنا دي أرماس في الفترة الأخيرة، بسبب مشاركتها في أكثر من عمل سينمائي.

وأكدت أن جينيفر جارنر تشعر بالإعجاب الشديد من التغيير الواضح في حياة بن أفليك، خاصة بعد شفائه من إدمان الكحول.