كيت بلانشيت تخطف أضواء "فينيسيا السينمائي" بـ"مخالفة"

على عكس المتبع والمتوقع أيضا، خالفت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، نجمة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام في دورته الـ77، قاعدة نجمات هوليوود بالظهور بالإطلالات المتفردة، من خلال ظهورها بإطلالتين ظهرت بهما من قبل.

لم تلفت بلانشيت، رئيسة لجنة تحكيم المهرجان، الأنظار في أمسية حفل الافتتاح على السجادة الحمراء، بإطلالتها الأنيقة للغاية فقط، بل بجرأة اختيارها الظهور بطلّة ترتديها للمرة الثانية بعد 5 أعوام من ظهورها بها للمرة الأولى، وهي مكونة من فستان متلألئ لامع باللون الأزرق الداكن، وفقا لموقع "فان بيدج" الإيطالي.







اختارت الممثلة الأسترالية فستانا مغطى بأكمله بالترتر ومزينا من الجانبين باللون الأبيض وأكمام تشبه الجناح مزينة أيضا بالأبيض، من توقيع مصمم الأزياء الكولومبى، إستيبان كورتازار Esteban Cortazar، من مجموعة ربيع وصيف 2016، نسقته على زوج من الأحذية كلاسيكية الطراز ذات الكعب العالي.





وأكملت طلتها بعقد ذهبي من توقيع دار الأزياء البريطانية، جيمي تشو، وحافظت على شعرها القصير، منسدلا ومموجا قليلا، بفرق على الجنب.







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وارتدت بلانشيت الفستان نفسه للمرة الأولى في العرض الأول لفيلمها "كارول" في لندن عام 2015.

ومثلما فعلت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا هذا العام، سرقت الأنظار في الأمسية الثانية للدورة الـ77 للمهرجان، حيث ظهرت في العرض الأول لفيلم "Amants" بإطلالة مكررة أيضا، من توقيع مصمم الأزياء البريطاني، ألكساندر ماكوين.





وبدلا من ارتداء إطلالة جديدة، اختارت بلانشيت بلوزة (توب) مطرزة ومرصعة بالترتر متعدد الألوان وبنطلونا أسود فضفاضا، ونسقتها مع زوج من الأحذية من الكعب العالي والمفتوحة من الأمام.

وسبق أن ارتدت نجمة مهرجان فينيسيا هذا العام الإطلالة نفسها في حفل توزيع جوائز البافتا Bafta في عام 2016، وكان الاختلاف في ارتداء بنطلون بدلا من الجيب الطويلة ذات الريش، في وسيلة منها لإظهار أنه حتى على السجادة الحمراء يمكن إعادة استخدام الأزياء ما يضع حدا لتقليد "الاستخدام الفردي".

يذكر أن فعاليات الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذي يعتبر أول مهرجان سينمائي كبير يقام منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، بدأت الأربعاء، إذ ظهرت على السجادة الحمراء الممثلة العالمية كيت بلانشيت رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، لحضور المناسبة السنوية التي تستمر رسميا من 2 حتى 12 سبتمبر/أيلول الجارى.



